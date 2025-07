Cantora americana Connie Francis morre aos 87 anos

A cantora americana Connie Francis, famosa nos anos 1950 e 1960 por músicas como "Everybody's Somebody's Fool" e "Stupid Cupid", faleceu aos 87 anos, anunciou seu agente nesta quinta-feira (17).

A artista, cujo verdadeiro nome era Concetta Rosa Maria Franconero, foi hospitalizada no início deste mês após relatar fortes dores, segundo sua página oficial no Facebook.

Nascida em Newark, perto de Nova York, em uma família ítalo-americana, ganhou fama com o lançamento do álbum "Who's Sorry Now?" em 1958.