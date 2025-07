Chanceler alemão Merz visita Londres para discutir imigração e defesa

A viagem ocorre uma semana após França e Reino Unido terem concordado com um "projeto piloto" para o intercâmbio de imigrantes, no final de uma visita de três dias do presidente Emmanuel Macron, enquanto as travessias ilegais pelo Canal da Mancha atingem níveis recordes.

A Alemanha é frequentemente citada como uma das bases logísticas onde traficantes armazenam botes infláveis destinados às travessias do Canal da Mancha.

- Mudanças na legislação alemã -

Nos próximos meses, o governo de Friedrich Merz deve alterar a legislação alemã para reforçar as medidas contra traficantes que levam imigrantes de forma clandestina para o Reino Unido, disse uma fonte do governo alemão.

"O compromisso do chanceler Merz em fazer as mudanças necessárias na legislação alemã para interromper as linhas de abastecimento de embarcações perigosas que transportam imigrantes ilegais através do Canal da Mancha é extremamente bem-vindo", disse Starmer antes da visita.

A imigração irregular tornou-se uma grande dor de cabeça para o governo trabalhista de Starmer, que está no poder há um ano, à medida que cresce o apoio ao emergente partido anti-imigração Reform UK.