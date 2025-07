Democratas abandonam reunião no Senado para nomear ex-advogado de Trump

Mas esse ex-promotor federal, atualmente o terceiro funcionário de mais alto escalão no Departamento de Justiça, tem sido alvo de críticas.

"Ele liderou o esforço para transformar o Departamento de Justiça em uma arma contra os inimigos do presidente", afirmou o senador Dick Durbin, o democrata de maior escalão no Comitê Judiciário do Senado, durante a audiência.

Mais de 900 ex-advogados do Departamento de Justiça enviaram uma carta ao comitê nesta semana para expressar sua preocupação.

"É intolerável para nós que alguém que desonre o Departamento de Justiça seja promovido a um dos tribunais mais altos do país", enfatizaram.

Um grupo de mais de 75 juízes estaduais e federais aposentados também escreveu ao comitê, dizendo que é "profundamente inapropriado que um presidente indique seu próprio advogado de defesa criminal para um cargo de juiz federal".

Bove representou Trump em um caso em Nova York que terminou com a condenação do ex-presidente por 34 acusações de falsificação de registros comerciais para encobrir pagamentos a uma ex-atriz pornô.