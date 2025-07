Especialistas em saúde dos EUA reavaliam riscos da reposição hormonal para menopausa

O chefe da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA), Marty Makary, que convocou a reunião desta quinta-feira com especialistas externos, há muito tempo defende a TRH por estimar que seus riscos foram exagerados.

"Por décadas, a terapia de reposição hormonal para mulheres - ou seja, estrogênio ou estrogênio mais progesterona - tem ajudado as mulheres a aliviar os sintomas da menopausa, incluindo ondas de calor, secura, alterações de humor, ganho de peso e má qualidade do sono, para citar alguns", disse ele em um vídeo.

Ele acrescentou que, quando administrada desde o início do período de transição antes da menopausa, a TRH pode até mesmo reduzir o declínio cognitivo, o risco do mal de Alzheimer e prevenir a osteoporose e as doenças cardiovasculares.

Makary atribuiu o declínio no uso da terapia hormonal a um estudo clínico pioneiro, o Women's Health Initiative, realizado nos anos 2000, que alertou sobre o aumento dos riscos de câncer de mama e derrame.

Mas ele disse que estudos posteriores não corroboraram esse fato.

Os críticos do estudo argumentam que as participantes estavam muito avançadas na menopausa e que as formulações de tratamento daquela época não são as mesmas de hoje.