EUA diz que "não apoiou" ataques de Israel à Síria

A porta-voz do Departamento de Estado afirmou nesta quinta-feira (17) que os Estados Unidos não apoiaram os ataques israelenses na Síria.

Israel bombardeou a Síria após os confrontos entre drusos e tribos beduínas iniciados no domingo, que resultaram em mais de 500 mortos, e ameaçou intensificar seus ataques se o governo sírio não retirar suas tropas de uma província no sul do país.

"Os Estados Unidos não apoiaram os recentes ataques israelenses", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, a jornalistas em uma coletiva de imprensa.