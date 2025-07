Governo britânico reduzirá idade de voto para 16 anos

Apenas um pequeno número de países permite que jovens de 16 anos votem nas eleições nacionais.

Entre eles, a Áustria (o primeiro país da União Europeia a reduzir a idade mínima para votar para 16 anos, em 2007), assim como países latino-americanos como Argentina, Brasil, Equador e Cuba.

Apresentada como uma medida para "modernizar a democracia britânica", fez parte do programa eleitoral que levou Keir Starmer e os trabalhistas ao poder em julho de 2024.

O objetivo desta medida é incentivar os jovens a irem às urnas.

Outras mudanças planejadas incluem a aceitação de cartões bancários emitidos no Reino Unido como forma válida de identificação nas seções eleitorais.

Entre as mudanças na lei eleitoral introduzidas pelo governo conservador anterior estava a exigência de que os eleitores apresentassem documento de identidade com foto, o que, segundo a Comissão Eleitoral, fez com que cerca de 750 mil pessoas não votassem na eleição do ano passado.