Governo Trump pede um dia de prisão para policial condenado por morte de Breonna Taylor

As mortes de Taylor e de George Floyd, um homem negro de 46 anos assassinado por um policial branco em Mineápolis em maio de 2020, tornaram-se o foco de uma onda de grandes protestos nos Estados Unidos e no resto do mundo contra a injustiça racial e a brutalidade policial.

Em maio, o Departamento de Justiça havia anunciado que retirava as ações judiciais apresentadas pelo governo do ex-presidente Joe Biden contra a Polícia de Louisville e Mineápolis, que acusavam essas instituições de uso excessivo da força e discriminação racial.