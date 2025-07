Imigrantes haitianos nos EUA, em pânico devido ao aumento das deportações

No bairro "Pequeno Haiti" no Brooklyn, muitos evitam ir à igreja, ao trabalho e até mesmo ao médico por medo de serem detidos por agentes do ICE.

"A quantidade de pessoas com status TPS, principalmente haitianos e latinos-americanos, que procuram o serviço médico caiu drasticamente. Passou de 300 para 30 por dia. As pessoas estão assustadas", declarou o chefe de um clínica no bairro, que pediu para não ser identificado.

Guerline Jozef, diretora da organização Hatian Bridge Alliance, garante que muitos haitianos não saem na rua e mencionou o caso de uma mulher que sofre de "angústia total".

"Ela teve que fugir do Haiti há 20 anos e conseguiu obter o status de proteção em 2010. Agora seu medo é o que pode acontecer, principalmente com sua filha", explicou Jozef.

O ativista haitiano Pascale Solages advertiu que, sem status legal, "as pessoas não poderão mais ir trabalhar, pagar seu aluguel e acabarão na rua".

Diante da escolha entre a "autodeportação" ou o risco de prisão e deportação, alguns imigrantes começaram a fugir para o Canadá.