Incêndio em shopping deixa mais de 60 mortos no Iraque

Um incêndio em um shopping center na cidade de Kut, leste do Iraque, matou pelo menos 61 pessoas, informaram autoridades nesta quinta-feira (17) à AFP.

O governo iniciou uma investigação sobre o incêndio, o mais recente em um país onde as normas de segurança são desrespeitadas com frequência. Um funcionário do Departamento de Saúde da província de Wasit afirmou que as operações de resgate prosseguem na área da tragédia.

O incêndio começou na noite de quarta-feira e se propagou rapidamente pelo centro comercial Hyper Mall. As causas ainda não foram determinadas, mas um sobrevivente declarou à AFP que um aparelho de ar-condicionado explodiu.