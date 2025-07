Inglaterra vence Suécia nos pênaltis e vai às semifinais da Eurocopa feminina

Apenas Lucy Bronze, Chloé Kelly e Alessia Russo conseguiram converter suas cobranças. Foi o suficiente para que a Inglaterra avançasse às semifinais, onde vai enfrentar a Itália.

As suecas abriram a vantagem com Kosovare Asllani logo no início do jogo (2') e de Stina Blackstenius (25') em falhas defensivas de Jess Carter.

Mas a Inglaterra conseguiu empatar no espaço de dois minutos na reta final graças a Bronze (79') e Michelle Agyemang (81'), ambas com assistências de Kelly.

Em busca do primeiro título desde a conquista da primeira Eurocopa, em 1984, as suecas sofreram uma grande decepção após os repetidos erros na disputa de pênaltis.

A Inglaterra vai enfrentar a Itália nas semifinais em 22 de julho.

Nesta sexta-feira, a atual campeã mundial Espanha vai jogar contra a anfitriã Suíça em outro duelo das quartas de final, em Berna, às 16h (horário de Brasília).