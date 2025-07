Lula chama ameaça tarifária de Trump ao Brasil de 'chantagem inaceitável'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou nesta quinta-feira (17) como "chantagem inaceitável" a ameaça de Donald Trump de impor tarifas de 50% ao Brasil, em um discurso em rede nacional.

Em 9 de julho, o presidente americano anunciou tarifas sobre as exportações brasileiras e as justificou por uma suposta "caça às bruxas" no Brasil contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, julgado por uma suposta tentativa de golpe em 2022.

Sob o título de "Brasil soberano" e em um pronunciamento com verniz eleitoral, Lula chamou "alguns políticos brasileiros" de "traidores da pátria", que dão "apoio" à pressão de Trump sobre a economia brasileira.