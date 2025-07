Mídia estatal da Síria reporta bombardeio israelense perto de Sweida

A agência estatal síria Sana reportou nesta quinta-feira (17) um bombardeio de Israel perto da cidade de maioria drusa Sweida, no sul do país, o primeiro desde que as forças governamentais se retiraram dessa região após enfrentamentos intensos com combatentes locais.

Segundo a Sana, "aviões da ocupação israelense realizaram um bombardeio na periferia da cidade de Sweida".

As forças sírias tinham se retirado da cidade nesta quinta, após enfrentamentos com combatentes drusos, bombardeios israelenses e a pressão diplomática para que saíssem do local.