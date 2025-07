Milei em pé de guerra contra a imprensa argentina

Para o jornalista Hugo Alconada Mon, do jornal historicamente liberal La Nación, os ataques do presidente concentram-se "naqueles que podem afetar ou complicar a visão dos cidadãos que, em certas circunstâncias, poderiam votar em Milei".

Shila Vilker, diretora da consultoria Trespuntozero, opinou que "nesses casos se neutraliza o centro, aumenta a polarização e fica claro o recado: não há lugar para os moderados".

Alconada Mon afirmou ter sido alvo de tentativas de hacking informático após revelar em maio um "plano de inteligência" estatal que, segundo explicou, abriria a porta para a vigilância de jornalistas e outros atores suspeitos de "erodir a confiança" no governo.

A presidência confirmou a existência do plano, mas negou tais intenções.

O maltrato aos jornalistas "é uma característica que Milei mostrou há anos, embora nas últimas semanas tenha se exacerbado um pouco, à medida que o governo perdeu o controle da agenda pública", apontou Alconada Mon à AFP.

As últimas semanas foram delicadas para o Executivo, em meio a crescentes dúvidas sobre a capacidade do Banco Central de reconstruir suas reservas e sobre os resultados de sua gestão em termos de investimento e recuperação econômica, além do sucesso na luta contra a inflação.