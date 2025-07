Moderadores do Tiktok na Alemanha alertam sobre demissões por causa da IA

Os moderadores esperavam "que o trabalho continuasse a longo prazo", segundo um deles, Benjamin Karkowski, depois de terem participado de "uma sessão de formação sobre uma mudança de sistema" no início do ano.

"Mas um mês depois, recebemos a mensagem de que estávamos demitidos e que nosso trabalho seria assumido pela IA", afirmou esse funcionário de 32 anos.

Uma moderadora, Sara Tegge, destaca que "a IA não consegue determinar se um conteúdo discrimina certos grupos e não pode avaliar o perigo de determinados conteúdos".

Propriedade do grupo chinês ByteDance, a poderosa plataforma de compartilhamento de vídeos, com 1,5 bilhão de usuários, está há anos na mira dos governos ocidentais, que temem sua ligação com a China e o possível uso de seus usuários para fins de espionagem ou propaganda.

