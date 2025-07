Na Síria, cidade atingida de Sweida conta seus mortos

De acordo com a mulher, um odor desagradável impregna as calçadas, que ainda estão desertas, exceto pela presença de cães de rua, enquanto os combatentes varrem as estradas, que ainda estão fechadas ao tráfego.

A violência causou ao menos 516 mortes desde domingo passado, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

As tropas do governo sírio entraram em Sweida na terça-feira com o objetivo declarado de neutralizar os confrontos que começaram no domingo entre combatentes drusos e tribos beduínas locais. Até então, a cidade estava sob o controle das forças drusas.

ONGs, testemunhas e grupos drusos acusaram as tropas do governo e os grupos aliados - incluindo tribos beduínas que estão em conflito com os drusos há décadas - de inúmeros abusos, incluindo execuções arbitrárias.

Nesse contexto, o presidente interino sírio, Ahmed al Sharaa, ordenou nesta quinta-feira a retirada de suas tropas de Sweida e cedeu a segurança aos drusos.

O feito foi para evitar "uma guerra aberta" com Israel, depois que o país vizinho bombardeou locais do governo e ameaçou intensificar seus ataques se eles não deixassem a região sul.