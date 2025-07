Napoli contrata atacante holandês Noa Lang

Pelo PSV Eindhoven, seu clube desde 2023, Noa Lang marcou 15 gols em 40 partidas na liga nacional.

O ponta (que disputou 14 jogos pela seleção da Holanda marcando três gols) se junta assim a uma lista de reforços do Napoli, que inclui o belga Kevin De Bruyne, que encerrou seu contrato com o Manchester City.

O Napoli também está em negociações avançadas com a Udinese para contratar outro atacante, Lorenzo Lucca, e também estaria interessado no zagueiro holandês do Bologna Sam Beukema.

Para financiar suas transferências neste mercado do verão europeu, o Napoli espera concluir em breve a transferência definitiva do atacante nigeriano Victor Osimhen para o Galatasaray, da Turquia, por aproximadamente € 75 milhões (cerca de R$ 482 milhões pela cotação atual).

