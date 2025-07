Parlamento confirma Yulia Sviridenko como primeira-ministra da Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, anunciou nesta semana uma reforma ministerial, uma estratégia para dar um novo impulso ao Executivo após mais de três anos de guerra com a Rússia, e que inclui a nomeação de Yulia Sviridenko como primeira-ministra.

Confira os principais pontos da reforma do governo ucraniano, no momento em que as negociações com a Rússia para um cessar-fogo permanecem estagnadas e os Estados Unidos prometem manter o apoio à Ucrânia.

- Vínculos com os Estados Unidos -

O presidente propôs que a então ministra da Economia, Yulia Sviridenko, substituísse Denis Shmigal como primeira-ministra e a nomeação foi confirmada pelo Parlamento nesta quinta-feira (17).