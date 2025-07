Real Madrid anuncia receitas recordes na última temporada

Além disso, o Real Madrid revelou que encerrou o ano fiscal com um lucro líquido de € 24 milhões (R$ 154,2 milhões), € 9 milhões (R$ 57,8 milhões) a mais que o período anterior.

O clube da capital espanhola justificou esse lucro escasso dizendo que, na temporada passada, "tanto a despesa de amortização quanto a despesa de financiamento do projeto de remodelação do estádio foram debitadas na demonstração de resultados".

"Este resultado positivo dá continuidade à trajetória que o Clube vem trilhando consistentemente em lucro em todos os anos fiscais desde 2000, com destaque para o período de cinco anos, de 2019/20 a 2023/24, que foi afetado pela covid-19 e, no caso específico do Clube, pelas obras de reforma do estádio", enfatizou.

Para o próximo ano fiscal, de 2025-2026, o clube garantiu que as etapas finais para a conclusão da reforma do estádio serão realizadas, incluindo algumas atividades de restauração e redução de ruído durante os shows.

"Enquanto aguardamos a retomada dos shows nas condições aprovadas, o Clube prevê um crescimento ainda maior na receita com assentos VIP, RM Experience e outras operações comerciais do estádio, destacando o grande evento que representará sediar um jogo da NFL no estádio", comentou.

