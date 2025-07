Reino Unido e Alemanha assinam 'Tratado de Amizade e Cooperação'

A viagem acontece uma semana depois de França e Reino Unido terem concordado com um "projeto piloto" para a troca de imigrantes, no final de uma visita de três dias do presidente Emmanuel Macron, em um momento em que as travessias ilegais do Canal da Mancha atingem níveis recordes.

- Mudanças na legislação alemã -

Nos próximos meses, o governo de Friedrich Merz deverá alterar a legislação alemã para reforçar as medidas contra traficantes que contrabandeiam imigrantes para o Reino Unido, confirmou uma fonte do governo alemão.

A imigração irregular tornou-se uma grande dor de cabeça para o governo trabalhista de Starmer, que está no poder há um ano, à medida que cresce o apoio ao emergente partido anti-imigração Reform UK.

Mais de 21.000 imigrantes chegaram à costa sudeste da Inglaterra em pequenas embarcações, vindos do norte da França, somente neste ano.

O Reino Unido busca melhorar as relações com seus vizinhos após o Brexit, e a viagem de Macron na semana passada foi a primeira visita oficial de um chefe de Estado da UE desde a saída do Reino Unido do bloco europeu em 2020.