Rússia reivindica conquista de localidades em três regiões ucranianas

O Exército russo reivindica frequentemente a conquista de pequenos vilarejos, sobretudo na região de Donetsk, que concentra os combates mais intensos.

Na segunda-feira, Trump deu à Rússia um prazo de 50 dias para pôr fim ao conflito na Ucrânia, sob ameaça de severas sanções, e anunciou um rearmamento maciço de Kiev através da Otan.

O anúncio do presidente americano representa uma mudança radical, já que Trump havia sido crítico da ajuda prestada a Kiev e havia se aproximado ao presidente russo, Vladimir Putin.

No entanto, a recusa deste último em aceitar um cessar-fogo provoca uma crescente frustração no presidente americano, que agora declara estar "decepcionado" com o líder do Kremlin.

A Rússia intensificou nas últimas semanas os bombardeios maciços sobre a Ucrânia, frequentemente envolvendo centenas de drones e mísseis, fornecidos por uma indústria de defesa que opera em plena capacidade.

Os esforços diplomáticos parecem estar estagnados.