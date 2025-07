Médicos são condenados à prisão após morte de mulher a quem negaram aborto

Os três médicos foram considerados culpados. Dois deles foram condenados a mais de um ano de prisão e o terceiro a um ano de prisão com pena suspensa, além de serem proibidos de exercer a profissão por um período de quatro a seis anos, escreveu no X Jolanta Budzowska, advogada da família.

O tribunal distrital de Pszczyna não divulgou os motivos da sentença.

"Os médicos, embora devessem ter agido, praticamente não fizeram nada para salvar a vida de Izabela", declarou a advogada citada pela agência de notícias polonesa PAP.

A morte da jovem, que foi ao hospital com graves problemas relacionados à gravidez, desencadeou uma onda de manifestações em toda a Polônia.

De acordo com dados oficiais, em 2024 apenas 896 abortos foram realizados neste país de 38 milhões de habitantes. No entanto, a rede chamada Aborto sem Fronteiras afirmou ter ajudado 47 mil pessoas a acessar a IVG no mesmo ano.