Trump ameaça processar Wall Street Journal por artigo sobre carta para Epstein

"Ao editor do The Wall Street Journal... lhe foi dito diretamente por [a secretária de imprensa da Casa Branca] Karoline Leavitt, e pelo presidente Trump, que a carta era FALSA", escreveu Trump em sua rede, Truth Social.

"Mesmo assim, eles publicam de qualquer maneira uma história maliciosa, falsa e difamatória", acrescentou.

"O presidente Trump processará o The Wall Street Journal, a NewsCorp, e o senhor [Rupert] Murdoch em breve. A imprensa tem que aprender a dizer a verdade e a não depender de fontes que provavelmente nem sequer existem", escreveu.

A suposta carta, que Trump nega ter escrito, é de conteúdo obsceno, assim como outras da coleção, segundo o artigo do WSJ. Contém várias linhas de texto datilografado dentro do contorno de uma mulher nua desenhada com marcador.

"A assinatura do futuro presidente é um 'Donald' rabiscado sob a cintura da mulher, imitando pelos pubianos," relatou o Journal.

"A carta termina com: 'Feliz Aniversário, e que cada dia seja outro maravilhoso segredo'", diz o artigo.