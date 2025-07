Trump insiste em que Brasil 'mude de rumo' e 'deixe de atacar' Bolsonaro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu nesta quinta-feira (17) em que o governo brasileiro de Luiz Inácio Lula da Silva "mude de rumo" e "deixe de atacar" seu antecessor Jair Bolsonaro, no último embate de uma crise que não arrefece.

Trump mantém uma espécie de enfrentamento epistolar com Lula para se solidarizar com o ex-presidente Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado para se manter no poder quando perdeu as eleições.

Na semana passada, o republicano enviou uma carta para Lula com ameaças de tarifas, como outras transmitidas a dezenas de parceiros comerciais dos Estados Unidos. Mas a o documento enviado ao Brasil também continha duras críticas políticas pelo julgamento de Bolsonaro.