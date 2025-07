A luta das mães de soldados israelenses para acabar com a guerra

"Há vários meses, sentimos que esta guerra deveria ter terminado (...) Nada foi feito para encerrá-la, devolver os reféns, retirar o Exército de Gaza ou alcançar acordos", denuncia.

Ao seu lado, Orit Wolkin, também com um filho na linha de frente, não escondia sua preocupação. "Nos momentos em que ele volta do combate, que aguardo com expectativa, fico feliz. Mas meu coração não se alegra por completo porque sei que partirá novamente", diz.

Alguns partem para sempre. No funeral de Yuli Faktor, um soldado de 19 anos morto em Gaza com dois companheiros, sua mãe fala em russo diante do caixão, coberto com a bandeira israelense.

"Quero te segurar em meus braços, sinto sua falta. Por favor, me perdoe. Cuide de nós onde quer que esteja", lamenta entre soluços.

