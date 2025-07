Agência ambiental dos EUA demite um quarto dos funcionários

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira (18) que seguirá adiante com o plano de reduzir seu quadro de funcionários em mais de 3.700 empregados, como parte dos cortes drásticos do governo do presidente Donald Trump.

Em janeiro, a agência federal encarregada de garantir o cuidado do ar, da terra e da água contava com 16.155 funcionários.

Com esta terceira rodada de demissões, esse número será reduzido em 22,9% para 12.448. "Essa redução de pessoal garantirá que possamos cumprir melhor essa missão, ao mesmo tempo em que administramos de forma responsável o dinheiro de seus impostos", disse em comunicado o diretor da agência, Lee Zeldin.