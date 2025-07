Argentina anuncia início de processo de privatização de estatal de água

O governo da Argentina anunciou, nesta sexta-feira (18), o início do processo de privatização da empresa estatal AySA que fornece água e saneamento em Buenos Aires e parte de sua periferia para cerca de 11,2 milhões de pessoas.

A privatização faz parte do programa econômico do presidente da Argentina, Javier Milei, que reduziu a inflação anual de 211% em 2023 para 118% em 2024, e conseguiu um superávit nas contas públicas pela primeira vez desde 2010, graças ao corte do gasto público e ao ajuste fiscal.

Em contrapartida, o desemprego cresceu 7,9% no primeiro trimestre de 2025, contra 6,4% do trimestre anterior, enquanto muitos setores, como funcionários públicos e aposentados, perderam poder aquisitivo.