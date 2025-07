Ataques russos deixam seis mortos na Ucrânia

Ataques russos deixaram pelo menos seis mortos em várias regiões da Ucrânia durante a madrugada desta sexta-feira, informaram as autoridades, apesar do ultimato do presidente americano Donald Trump a Moscou.

A Força Aérea ucraniana informou que os ataques se concentraram "nos territórios da frente de batalha no leste do país", com 35 drones explosivos do tipo Shahed, de fabricação iraniana, dos quais 11 foram interceptados.

A quantidade de drones é consideravelmente menor que a registrada em outras noites recentes.