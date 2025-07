Aumenta a pressão contra Bolsonaro, que deverá usar tornozeleira eletrônica

A pressão judicial sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro aumentou nesta sexta-feira (18), apesar de o presidente americano Donald Trump ter anunciado uma guerra comercial contra o Brasil em apoio a seu aliado.

Bolsonaro, de 70 anos, deve utilizar uma tornozeleira eletrônica por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o acusa, junto com seu filho Eduardo, de incitar "atos hostis" dos Estados Unidos contra o Brasil.

O ex-presidente denunciou uma "suprema humilhação", ao deixar os escritórios da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, em Brasília.