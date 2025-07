Barça adia retorno ao Camp Nou e não jogará Troféu Joan Gamper no estádio

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira (18) o adiamento do retorno ao Camp Nou, que pretendia realizar no dia 10 de agosto para o Troféu Joan Gamper, seu tradicional amistoso de apresentação em cada pré-temporada.

"Devido à magnitude das obras realizadas, foi impossível cumprir todos os requisitos estabelecidos pelo regulamento que rege a obtenção da referida licença, apesar da disposição do Clube em colocar em funcionamento o Spotify Camp Nou por setor", afirmou o clube em um comunicado.

"O Clube está trabalhando em estreita colaboração com a Prefeitura de Barcelona e as organizações envolvidas para avançar nos diversos requisitos e comunicará aos sócios e sócias do FC Barcelona qualquer nova informação sobre a data de retorno", continuou.