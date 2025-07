Betis contrata jovem atacante uruguaio Gonzalo Petit

O atacante uruguaio chega após uma passagem de sucesso pelo Nacional, pelo qual marcou 12 gols em 34 partidas e contribuiu para o título do Torneo Intermedio de 2024", acrescentou o comunicado.

Petit, que atua nas seleções uruguaias juvenis, é o quinto reforço do Betis para a próxima temporada, após as chegadas de Álvaro Valles, Rodrigo Riquelme, Junior Firpo e a contratação do brasileiro Natan.

