Bukele repatria venezuelanos deportados pelos EUA e presos em El Salvador

Minutos depois, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que 10 americanos foram libertados na Venezuela em virtude de um acordo.

Bukele indicou que essas pessoas "estão agora a caminho de El Salvador", onde farão uma breve escala para depois prosseguir viagem ao seu país.

"Esta operação é o resultado de meses de negociações com um regime tirânico que há muito tempo se recusava a libertar uma de suas mais valiosas peças de negociação: seus reféns", acrescentou.

Em abril, Bukele ofereceu trocar os 252 imigrantes por "presos políticos" venezuelanos a Maduro, mas a proposta foi classificada como "cínica" por Caracas.

Aliado-chave do governo de Donald Trump em sua política anti-imigração, Bukele aceitou, em março, receber vários aviões com venezuelanos que Washington acusou de integrar a quadrilha criminosa Tren de Aragua, que havia declarado pouco antes como organização terrorista.

Trump invocou, para deter e expulsar a maioria deles, uma lei de guerra do século XVIII, e cerca de uma centena foi detida com base em leis de imigração, mas nem as autoridades americanas nem as salvadorenhas divulgaram a lista ou apresentaram provas das acusações.