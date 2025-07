Cerca de 80 mil deslocados por combates no sul da Síria, diz OIM

Quase 80.000 pessoas fugiram de suas casas na província de Sweida, no sul da Síria, após os confrontos que eclodiram na região no domingo, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) nesta sexta-feira(18).

Em um comunicado, a organização afirmou que "79.339 pessoas foram deslocadas desde 13 de julho, incluindo 20.019 somente em 17 de julho", acrescentando que "serviços essenciais em Sweida, como eletricidade e água, colapsaram", enquanto "a escassez de combustível paralisa o transporte e dificulta as operações de evacuação de emergência".

lk/hme/vl/mab/eg/jc/dd