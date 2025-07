Chevron vence ExxonMobil, compra Hess e poderá explorar campos de petróleo da Guiana

Um tribunal de arbitragem decidiu a favor da Chevron, gigante americana do setor de energia, contra a ExxonMobil, que disputava a propriedade de parte de um enorme campo de petróleo na Guiana, uma vitória que permitiu que ela concluísse a compra da Hess Corporation.

A Chevron "concluiu sua aquisição do grupo Hess depois de cumprir todas as condições necessárias, incluindo a arbitragem favorável com relação ao ativo da Hess na Guiana", disse o grupo nesta sexta-feira (18) em um comunicado.

No final de 2023, a Chevron havia anunciado a compra da Hess por 53 bilhões de dólares (293,9 bilhões de reais, na cotação atual), motivada especialmente por sua participação no imenso campo da costa de Stabroek, na Guiana. Esse novo El Dorado da exploração de petróleo pertencia à ExxonMobil (45%), à empresa chinesa Cnooc (25%) e à Hess (30%).