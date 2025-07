Congressistas americanos pedem para ver acordo com El Salvador para expulsar migrantes

Quatro congressistas democratas dos Estados Unidos exigiram ao governo do presidente Donald Trump o documento do acordo alcançado com El Salvador para encarcerar centenas de migrantes, em uma carta divulgada nesta sexta-feira (18).

Em março, os Estados Unidos expulsaram cerca de 238 migrantes, acusados de serem membros de gangues, ao Centro de Confinamento do Terrorismo (CECOT) em El Salvador, sem que pudessem contestar sua deportação em um tribunal.

"Não há provas de que a maioria dessas pessoas tenha participado de alguma atividade criminosa", afirmam os congressistas Jamie Raskin, Robert Garcia, Bennie G. Thompson e Gregory W. Meeks, signatários da carta datada de 17 de julho.