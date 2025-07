Corte de verba para veículos públicos ameaça futuro de emissoras locais nos Estados Unidos

Criada em 1967, a CPB financia uma parte minoritária do orçamento da NPR e da PBS, pilares nacionais da rádio e da TV. Mas também serão afetadas cerca de 1.500 emissoras locais que divulgam parte do seu conteúdo, de Nova York ao Alasca.

"Sem financiamento federal, muitas emissoras de rádio e TV públicas locais serão obrigadas a fechar", destacou a presidente da CPB, Patricia Harrison, um alerta que vem soando há meses.

A emissora Prairie Public, de Dakota do Norte, estima que pode perder 26% do seu orçamento devido à combinação de cortes nas ajudas estaduais e da CPB. Para a Vermont Public, estão em jogo US$ 4 milhões (cerca de R$ 24 milhões) nos próximos dois anos.

"Teremos que tomar decisões muito difíceis sobre os programas que poderemos manter e os que teremos que cortar", resumiu Ryan Howlett, da Sociedade de Radiodifusão Pública de Dakota do Sul (SDPB), que supervisiona rádios e TVs locais.

Trump, que chama os veículos de "mentirosos" e "inimigos do povo", ordenou em maio o fim da ajuda à NPR e PBS. "São veículos de comunicação partidários e de esquerda financiados pelo contribuinte, e este governo não acredita que esse seja um bom uso do tempo e dinheiro do contribuinte", disse ontem a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

- 'Salva-vidas' -

Promovida pelo "Projeto 2025", do centro de estudos conservador Heritage Foundation, a eliminação total da verba da CPB marca um ponto de inflexão. Tentativas anteriores encontraram oposição no Congresso, inclusive de republicanos em áreas rurais.