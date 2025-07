Dezoito trabalhadores presos em uma mina são resgatados na Colômbia

Os 18 trabalhadores que estavam presos em uma mina no noroeste da Colômbia foram resgatados com vida na madrugada desta sexta-feira (18), após uma operação que durou 12 horas, informaram as autoridades.

"Todos foram encontrados em bom estado de saúde" após o acidente ocorrido na quinta-feira, confirmou no X a estatal Agência Nacional de Mineração (ANM), que mobilizou seus socorristas na mina de ouro do município de Remedios, no departamento de Antioquia.

Os trabalhadores saíram da mina um por um, vestindo uniformes azuis e capacetes amarelos, em meio a aplausos e abraços de seus familiares, segundo imagens divulgadas por meios locais.