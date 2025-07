Dois altos dignatários religiosos vão a Gaza após ataque contra igreja

A delegação eclesiástica expressou "a preocupação das igrejas da Terra Santa pela comunidade de Gaza", declarou o Patriarcado Latino de Jerusalém.

"Durante sua visita, se encontraram com membros da comunidade cristã local, apresentará suas condolências, oferecerá seu apoio e se solidarizará com as pessoas afetadas", acrescentaram.

O patriarcado qualificou esta visita como "um forte testemunho" de solidariedade e unidade da Igreja.

O papa Leão XIV, líder dos católicos do mundo, afirmou estar "profundamente entristecido" pelo ataque contra a igreja, onde se refugiavam centenas de pessoas deslocadas, incluindo crianças e pessoas com necessidades especiais.

