Economia da China enfrenta 'situação muito grave e complexa', diz ministro do Comércio

A economia da China enfrenta "uma situação muito grave e complexa", advertiu nesta sexta-feira (18) o ministro do Comércio, que sugeriu que o governo adotará medidas no segundo semestre para tentar superar os desafios.

O Produto Interno Bruto (PIB) do país asiático cresceu 5,2% no segundo trimestre, segundo dados oficiais publicados na terça-feira, mas vários analistas alertam que são necessárias ações para evitar uma desaceleração no segundo semestre de 2025.

As perturbações no comércio global provocadas pelas tarifas americanas ameaçam as exportações da China, cruciais para o crescimento diante da persistente fragilidade do consumo interno.