Enfrentamentos em protesto contra colonização na Cisjordânia

Confrontos entre palestinos e forças israelenses irromperam nesta sexta-feira (18) na Cisjordânia ocupada durante um protesto contra a instalação de um novo assentamento de colonos israelenses.

"Viemos a esta área para protestar e dizer: 'Esta terra é nossa, não de vocês'", declarou à AFP Ghasan Bazur, chefe do conselho do povo de Raba, no norte da Cisjordânia.

Os assentamentos israelenses são considerados ilegais pelo direito internacional e a ONU os denuncia regularmente.