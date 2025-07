Espanha vence Suíça (2-0) e avança às semifinais da Eurocopa feminina

Mariona Caldentey errou sua cobrança logo aos 7 minutos. A capitã Paredes acertou a trave de cabeça pouco antes do intervalo (42'). E no segundo tempo a trave evitou duas vezes que Patri Guijarro e Esther González abrissem o placar (61').

Com o tempo passando e a partida caminhando para a prorrogação, a treinadora da Espanha Montse Tomé olhou para o banco e chamou Athenea, que já havia marcado contra a Itália. A camisa 10 abriu caminho para a vitória com categoria após um passe de Aitana Bonmatí, eleita a melhor jogadora do jogo.

O gol trouxe mais tranquilidade para as espanholas. Claudia Pina achou espaço e fez 2 a 0, colocando sua equipe a um passo da classificação.

Quase no fim do jogo Livia Peng ainda defendeu um pênalti cobrado por Alexia Putellas (88').

As espanholas vão disputar uma vaga na final contra o vencedor da partida entre França e Alemanha, que se enfrentam neste sábado.

'La Roja' retorna às semifinais da Eurocopa pela primeira vez desde sua estreia em 1997. Naquela época, contava com um time amador, com meninas que lutavam para poder jogar futebol. Agora, conta com uma constelação de estrelas que se tornaram referência mundial.