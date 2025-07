Libertam imigrantes detidos em El Salvador em troca de prisioneiros Venezuela-EUA

Dois aviões com bandeira venezuelana decolaram de El Salvador pouco antes de as autoridades dos Estados Unidos e da Venezuela confirmarem a operação.

O secretário de Estado, Marco Rubio, celebrou a libertação de 10 americanos e de "presos políticos", enquanto o governo de Nicolás Maduro destacou o "alto preço" que pagou nas negociações.

A embaixada dos Estados Unidos que atende Caracas a partir de Bogotá publicou uma foto dos libertados com bandeiras do país. Não está clara a identidade deles, assim como também não se sabe quem são os venezuelanos envolvidos.

"Estou muito feliz, a felicidade não cabe no meu peito", disse à AFP Mercedes Yamarte, mãe de Mervin Yamarte, um dos detidos no Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot). "Preparei a recepção, o que vou fazer é uma sopa", contou.

A Venezuela havia convocado manifestações para exigir a libertação desses venezuelanos.

Ainda nesta sexta-feira, chegaram à Venezuela, deportados de Houston, 251 imigrantes, entre eles sete crianças que haviam sido separadas dos pais.