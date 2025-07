Madueke deixa o Chelsea e assina com o Arsenal

O ponta da seleção inglesa Noni Madueke assinou com o Arsenal, anunciou o clube londrino, comemorando a contratação do jogador que estava no vizinho Chelsea desde 2023.

De acordo com a imprensa inglesa, o jogador de 23 anos, que vestiu a camisa da Inglaterra sete vezes, assinou com os 'Gunners' por cinco temporadas.

"Quero ganhar tudo. Tenho a sensação de que podemos conseguir", disse o jogador, segundo o comunicado.