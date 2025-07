Misterioso desaparecimento de dois príncipes na Torre de Londres ressurge após cinco séculos

Para Langley, corresponde aos detratores de Ricardo III demonstrar que os dois jovenes príncipes morreram na Torre de Londres.

"Não se pode seguir afirmando que Ricardo III os assassinou", sustenta, apoiando sua convicção em documentos que fazem referência a um apoio a uma rebelião em 1487 liderada por um "filho de Eduardo IV".

Esta rebelião está historicamente associada a Lambert Simnel, um pretendente ao trono que foi coroado em Dublin após a morte de Ricardo III.

No entanto, segundo novas fontes descobertas pela equipe de Langley, Lambert Simnel era qualificado como "filho do rei Eduardo". Para a autora, se trataria do príncipe Eduardo, filho mais velho de Eduardo IV.

Mas suas conclusões geram divisão.

Michael Dobson, diretor do Instituto Shakespeare na Universidade de Birmingham, se mostra cético.