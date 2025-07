Nações do G20 concordam que independência do banco central é 'crucial'

As nações do G20 enfatizaram nesta sexta-feira (18) que os bancos centrais devem permanecer independentes, após meses de ataques crescentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o chefe do Federal Reserve, Jerome Powell.

O presidente dos EUA criticou Powell repetidamente por não reduzir as taxas de juros mais rapidamente, chamando-o de "cabeça de vento" e "idiota".

Nesta semana, ele chegou a sugerir que poderia demiti-lo por "fraude" em relação à forma como lidou com um projeto de renovação na sede da Reserva Federal.