Novas regras para mineração em águas profundas ainda longe do consenso

Os países membros do órgão executivo da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA) continuam longe de finalizar o projeto do "código de mineração" com o qual pretendem regulamentar a exploração em águas internacionais.

Os 36 países membros do Conselho da ISA terminaram de revisar na quinta-feira o projeto com 107 normas para a exploração dos fundos marinhos em águas internacionais, mas se recusam a acelerar o texto sob a pressão dos Estados Unidos, nação que pretende iniciar a controversa indústria por conta própria.

"É uma etapa importante", disse o presidente do conselho, Duncan Muhumuza Laki.