O triunfo desigual da gastronomia latino-americana

O Cheval Blanc, localizado em um hotel na Basileia, recebeu 99,50 pontos, a mesma pontuação dos oito restaurantes seguintes.

O primeiro restaurante com raízes hispânicas a aparecer na La Liste foi o Martín Berasategui, no País Basco, com 99 pontos (três estrelas no Guia Michelin).

O primeiro restaurante latino-americano a aparecer foi o Pujol, na Cidade do México, com 96 pontos (duas estrelas no Guia Michelin).

Cada grupo de críticos e membros da comunidade gastronômica [um negócio que movimenta US$ 1,4 trilhão (R$ 7,8 trilhões) anualmente, segundo a Global Insight Services] defende sua própria maneira de avaliar restaurantes.

"Não podemos identificar com precisão os motivos exatos pelos quais certas regiões podem aparecer com mais destaque na lista a cada ano", admite William Drew.

Mas "a proeminência de certas regiões", como a América Latina, "pode refletir mudanças mais amplas nos gostos culinários mundiais e tendências emergentes", explica.