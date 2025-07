Pelo menos três mortos em 'incidente' no centro de treinamento da polícia de Los Angeles

"Um forte ruído foi ouvido no centro de treinamento Biscailuz por volta das 7h30" locais, disse à AFP a assessoria de imprensa do Departamento do Xerife, que descreveu o ocorrido como um "incidente".

Outras três pessoas ficaram feridas, afirmou o departamento, que ainda não confirmou vítimas fatais.

Segundo o jornal Los Angeles Times, tropas transportavam um objeto que foi recuperado em um alerta de bomba quando a explosão aconteceu.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, foi informado sobre a "referida explosão no centro de operações especiais do Departamento do Xerife de Los Angeles", indicou seu gabinete nas redes sociais.

E acrescentou que "está acompanhando de perto a situação e ofereceu assistência total".

O governo federal enviou agentes do FBI e da Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos para atuar no local.