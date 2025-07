Presidência síria promete enviar força para "pôr fim aos confrontos" no sul do país

A presidência síria comprometeu-se na noite desta sexta-feira (18) a enviar forças para o sul do país a fim de "pôr fim aos confrontos" em andamento em Sweida entre combatentes drusos e tribos beduínas armadas, ao mesmo tempo em que fez um apelo à "moderação".

Em um comunicado, a presidência pediu a "todas as partes que demonstrem moderação e optem pela razão" e afirmou que "as autoridades competentes estão trabalhando no envio de uma força especial para pôr fim aos confrontos e resolver o conflito" nessa cidade de maioria drusa.

