Rua 25 de março entra na mira de Trump

"As taxas do Trump são culpa do Bolsonaro, pura politicagem", opina Anderson Ferreira, um comerciante de eletrônicos de 52 anos na galeria Pagé, mencionada como foco de falsificados em outro relatório americano publicado no final do mandato de Joe Biden.

Entre os motivos para ameaçar o Brasil com maiores tarifas, Trump mencionou uma suposta "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, julgado por uma suposta tentativa de golpe em 2022 para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para Victor Felício, dono de um restaurante, de 29 anos, que veio fazer compras, "a culpa é do Lula por enfrentar Trump e ter recebido os Brics" na recente cúpula do bloco no Rio de Janeiro.

- "Mesma qualidade e melhor preço" -

Na 25 de Março, zona comercial há um século, muitos vendedores preferem não lidar com a imprensa nem serem fotografados. Com forte presença de comerciantes das comunidades chinesa e sírio-libanesa, alguns dizem não falar português fluentemente.

"Se nos EUA nos criticam, não sabem nada, porque os produtos daqui que chamam de 'falsos' são os mesmos que outras lojas vendem como originais, com a mesma qualidade e melhor preço", diz Juliana, uma vendedora de perfumes de 29 anos.