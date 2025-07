UE anuncia 18º pacote de sanções contra a Rússia, concentrado no petróleo

- "Frota fantasma" -

As negociações sobre o 18º pacote de sanções haviam esbarrado até agora na oposição da Eslováquia, devido ao temor dos efeitos internos das medidas, apesar de o país ter recebido garantias da UE.

O novo conjunto de medidas determina uma redução nos preços máximos do petróleo russo exportado para terceiros países em todo o mundo, a 15% abaixo do valor de mercado.

O teto é uma iniciativa do G7, com o objetivo de limitar a quantidade de dinheiro que a Rússia obtém com a exportação de petróleo.

O G7 já implementou um limite de preço no petróleo russo de cerca de 60 dólares por barril e a tendência agora é reduzir o valor máximo para 48 dólares.

Com o novo pacote de medidas restritivas, a UE adicionou quase 70 navios à lista de sanções por pertencerem à chamada "frota fantasma", utilizada pela Rússia para evitar restrições adotadas anteriormente.